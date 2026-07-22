 
ЖКХ

Суд отказал в расторжении концессионного соглашения на котельную в Острове

0

Арбитражный суд Псковской области принял решение об отказе в расторжении концессионного соглашения, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Теплый Остров», администрацией Островского муниципального округа и Псковской областью, в отношении финансирования, строительства и эксплуатации блочно-модульной котельной на природном газе в Островском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

В рамках концессионного соглашения общество обязалось осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии в границах муниципального образования. В рамках соглашения между обществом и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключен договор поставки тепловой энергии, который расторгнут сторонами, общая сумма задолженности превысила 5 млн рублей, а период просрочки превысил 90 календарных дней, что является основанием для его расторжения по требованию концессионера, также общество указывало, что с сентября 2025 года обязанность по поставке тепловой энергии утрачена.

Островская межрайонная прокуратура вынесла представление о необходимости отмены введенных ограничений подачи тепловой энергии посредством котельной. В связи с этим общество продолжило поставку тепловой энергии в адрес города Остров-3, что, как указывал заявитель, вело к убыткам для компании.

Согласно доводам, администрацией и правительством существенно нарушены условия концессионного соглашения в части неисполнения денежных обязательств по целевому финансированию. Учитывая данный факт, общество уведомило стороны о прекращении действия концессионного соглашения. План устранения нарушений общество отклонило.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд указал, что образовавшаяся задолженность является результатом хоздеятельности самостоятельного юридического лица (МУП «ЖКХ»), в материалах дела отсутствуют доказательства того, что администрация или субъект РФ уклонялись от принятия доступных им мер по содействию в погашении долга, администрацией представлено подтверждение оплаты задолженности МУП «ЖКХ» перед обществом из средств местного бюджета и дотаций Псковской области в сумме более 106 миллионов рублей, что не опровергнуто.

Также в ходе рассмотрения не представлено доказательств установления тарифов ниже необходимого уровня или введение ограничений роста платы для населения, в связи с чем отсутствуют основания для возмещения недополученных доходов в размере 263 938 469, 62 рубля.

Суд также счел недоказанным наступление особых обстоятельств, влекущих право на расторжение соглашения. Отказывая в удовлетворении требования о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии, установлено, что общество не направляло уведомление о выводе, соответственно, решения по данному вопросу администрацией не принимались.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026