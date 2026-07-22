Суд отказал в расторжении концессионного соглашения на котельную в Острове

Арбитражный суд Псковской области принял решение об отказе в расторжении концессионного соглашения, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Теплый Остров», администрацией Островского муниципального округа и Псковской областью, в отношении финансирования, строительства и эксплуатации блочно-модульной котельной на природном газе в Островском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В рамках концессионного соглашения общество обязалось осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии в границах муниципального образования. В рамках соглашения между обществом и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключен договор поставки тепловой энергии, который расторгнут сторонами, общая сумма задолженности превысила 5 млн рублей, а период просрочки превысил 90 календарных дней, что является основанием для его расторжения по требованию концессионера, также общество указывало, что с сентября 2025 года обязанность по поставке тепловой энергии утрачена.

Островская межрайонная прокуратура вынесла представление о необходимости отмены введенных ограничений подачи тепловой энергии посредством котельной. В связи с этим общество продолжило поставку тепловой энергии в адрес города Остров-3, что, как указывал заявитель, вело к убыткам для компании.

Согласно доводам, администрацией и правительством существенно нарушены условия концессионного соглашения в части неисполнения денежных обязательств по целевому финансированию. Учитывая данный факт, общество уведомило стороны о прекращении действия концессионного соглашения. План устранения нарушений общество отклонило.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд указал, что образовавшаяся задолженность является результатом хоздеятельности самостоятельного юридического лица (МУП «ЖКХ»), в материалах дела отсутствуют доказательства того, что администрация или субъект РФ уклонялись от принятия доступных им мер по содействию в погашении долга, администрацией представлено подтверждение оплаты задолженности МУП «ЖКХ» перед обществом из средств местного бюджета и дотаций Псковской области в сумме более 106 миллионов рублей, что не опровергнуто.

Также в ходе рассмотрения не представлено доказательств установления тарифов ниже необходимого уровня или введение ограничений роста платы для населения, в связи с чем отсутствуют основания для возмещения недополученных доходов в размере 263 938 469, 62 рубля.

Суд также счел недоказанным наступление особых обстоятельств, влекущих право на расторжение соглашения. Отказывая в удовлетворении требования о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии, установлено, что общество не направляло уведомление о выводе, соответственно, решения по данному вопросу администрацией не принимались.