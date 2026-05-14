Псковский «Горводоканал» промыл 74 км водопроводных сетей за 4 месяца

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» промыли 74 километра водопроводных сетей за первые четыре месяца текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

На предприятии отметили, что регулярная промывка сетей — не просто формальная техническая процедура, а ключевое условие обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и надежности водоснабжения.

В процессе эксплуатации в трубопроводах могут накапливаться различные отложения:

  • Ржавчина (продукты коррозии металлических труб);
  • Песок и ил (попадающие из источника водоснабжения или образующиеся при разрушении внутренней поверхности труб);
  • Минеральные отложения (соли кальция, магния и других элементов);
  • Органические отложения (биопленка из бактерий, водорослей и других микроорганизмов);
  • Окалины и фрагменты сварочных швов (остающиеся после проведения ремонтных работ).

Эти отложения, если периодически их не удалять, могут привести к вторичному загрязнению воды после ее очистки на станции водоподготовки, сузить внутренний диаметр труб, снижая пропускную способность сети, стать средой для размножения бактерий, а также ухудшить органолептические свойства воды (вкус, запах, цвет), пояснили на предприятии. 

Таким образом, основные цели промывки водопроводных сетей — улучшение качества воды, удаление отложений и профилактика аварий, восстановление пропускной способности водоводов.

