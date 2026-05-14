Псковский «Горводоканал» промыл 74 км водопроводных сетей за 4 месяца

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» промыли 74 километра водопроводных сетей за первые четыре месяца текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

На предприятии отметили, что регулярная промывка сетей — не просто формальная техническая процедура, а ключевое условие обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и надежности водоснабжения.

В процессе эксплуатации в трубопроводах могут накапливаться различные отложения:

Ржавчина (продукты коррозии металлических труб);

Песок и ил (попадающие из источника водоснабжения или образующиеся при разрушении внутренней поверхности труб);

Минеральные отложения (соли кальция, магния и других элементов);

Органические отложения (биопленка из бактерий, водорослей и других микроорганизмов);

Окалины и фрагменты сварочных швов (остающиеся после проведения ремонтных работ).

Эти отложения, если периодически их не удалять, могут привести к вторичному загрязнению воды после ее очистки на станции водоподготовки, сузить внутренний диаметр труб, снижая пропускную способность сети, стать средой для размножения бактерий, а также ухудшить органолептические свойства воды (вкус, запах, цвет), пояснили на предприятии.

Таким образом, основные цели промывки водопроводных сетей — улучшение качества воды, удаление отложений и профилактика аварий, восстановление пропускной способности водоводов.