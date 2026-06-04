«Горводоканал»: Более 90% аварий на сетях канализации Пскова происходит из-за мусора в унитазе

Более 90% аварий на сетях канализации вызваны нерастворимыми отходами: бытовым и строительным мусором, а также остатками пищевых продуктов, смываемых в унитаз. Зачастую это приводит к загрязнению канализации и ее выходу из строя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал».

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Канализация рассчитана только на прием сточных вод и продуктов жизнедеятельности, а также на быстрорастворимую туалетную бумагу. Все остальное, что смывается в унитаз или сливается в раковину, не исчезает бесследно. Влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, волосы, замазки и шпаклевки, пищевые отходы и особенно жир спутываются в плотные комья, которые образуют в трубах пробки.

К чему это приводит

Так, за последнее десятилетие количество твердых отходов в стоках удвоилось. Ежегодно масса извлекаемого мусора растет на 10-15%, а более 90% всех аварий на канализационных сетях происходит именно из-за бытового мусора. Таким образом работникам предприятия регулярно приходится извлекать из насосных станций и коллекторов кубометры тряпок, салфеток и другого мусора.

В следствие засоряются внутридомовые системы. Здесь в первую очередь страдают сами жители, столкнувшиеся с затоплением подвалов, подпором и выходом из строя канализационных стояков в своих же домах. За 5 месяцев 2026 года ремонтные бригады «Горводоканала» были вынуждены устранить более 3 000 подпоров на сетях канализации.

Помимо этого, происходят аварии на городских сетях и ломается дорогостоящее оборудование. Мусорные пробки в коллекторах могут вывести из строя целые микрорайоны, а насосы на канализационных насосных станциях (КНС) забиваются тряпками. На время ремонтных работ специалисты муниципального предприятие вынуждены устанавливать резервные насосы, которые тоже постоянно забиваются, создавая угрозу новых аварий.

Все эти аварии, внеплановые работы и утилизация мусора ложатся тяжелым финансовым бременем на предприятие.

Что можно делать и категорически запрещено

Специалисты «Горводоканала» отмечают, что можно и нужно смывать в унитаз только туалетную бумагу. Она быстро растворяется и не несет для труб никакого вреда.

Категорически нельзя выбрасывать в унитаз и раковину:

Влажные и так называемые «смываемые» салфетки (они не разлагаются);

Средства личной гигиены;

Волосы, нитки, тряпки;

Пищевые отходы, особенно жир и масло (жир застывает в трубах в твердые наросты);

Окурки, наполнитель для кошачьего туалета, строительный мусор.

«Канализация — это не бездонная яма. Все, что мы в нее отправляем, рано или поздно окажется в трубах, на насосах и на решетках наших очистных сооружений, и может стать большой проблемой для системы водоотведения всего города. Еще раз призываем жителей города быть ответственными не только перед коммунальными службами, но и перед своими соседями», — подчеркнули на предприятии.

Рецепт прост: выбрасывайте мусор в ведро, а не в унитаз. Этот ответственный шаг поможет избежать крупных аварий, неприятных запахов на улицах и затопленных подвалов домов.