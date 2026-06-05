В Порхове ввели в эксплуатацию газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили и ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 1,5 км для догазификации 18 домовладений в Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

При строительстве газопровода выполнен переход через железнодорожные пути, для надежного газоснабжения домовладений установлен пункт редуцирования газа. С жителями Порхова заключены 14 комплексных договоров на подключение к новым сетям. Первые два домовладения уже пользуются голубым топливом.