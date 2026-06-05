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В Порхове ввели в эксплуатацию газопровод

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Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили и ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 1,5 км для догазификации 18 домовладений в Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Газпром газораспределение Псков»

При строительстве газопровода выполнен переход через железнодорожные пути, для надежного газоснабжения домовладений установлен пункт редуцирования газа. С жителями Порхова заключены 14 комплексных договоров на подключение к новым сетям. Первые два домовладения уже пользуются голубым топливом.

«Газификация участка Порхова, расположенного между железнодорожными путями и рекой, стала возможной благодаря президентской программе догазификации. Для местных жителей это возможность повысить качество жизни и уровень комфорта. Участники программы сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем строительство сетей до границ и в границах участка, а также готовим дома к приему газа. Это значительно ускоряет процесс газификации. В настоящее время продолжаем подключение домовладений», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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