Как сократить сроки подключения и расходы при догазификации, ответили псковичам

В Псковской области президентская программа догазификации стартовала в 2021 году в 131 населенном пункте, в настоящее время бесплатно провести газ до границ своего участка могут жители уже 173 населенных пунктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпром межрегионгаз Псков».

За время реализации программы построено около 1 тысячи км газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. Почти у 17 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка.

В обязанности собственника жилья входит обустройство сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Весь комплекс работ можно заказать у газораспределительной организации (ГРО) – их стоимость строго регулируется государством. Работы в границах участка и в доме могут выполнять и сторонние организации, но по рыночной цене. Однако в этом случае все равно нужно обращаться в ГРО – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.

По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. В настоящее время более 8,5 тысяч абонентов подключены к сетевому природному газу в рамках догазификации, из них 76,6% воспользовались услугой комплексного договора и значительно сократили сроки подключения.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить: документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника.

Для догазификации садоводческих товариществах потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Так же на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.

Сейчас в работе псковских газовых компаний более 20,7 тысячи заявок, из них 76,4% заявителей воспользовались комплексной услугой смогут ускорить газификацию дома.

В 2023 году по поручению президента РФ В.В. Путина по всей стране ввели единовременные субсидии на догазификацию. С того времени в Псковской области компенсацию на подключение домовладения к газу получили почти 1650 семей. В этом году за мерой поддержки уже обратились 167 семей, их домовладения уже подключены к сетевому газу.

Субсидия на догазификацию предоставляются в размере до 100 тыс. рублей однократно на одно домовладение. Жители региона могут компенсировать расходы на проектирование и подключение к сети газораспределения в границах участка, строительство внутренних сетей, приобретение и установку газового оборудования (котла, водонагревателя, плиты, счетчика и т.д).

В Псковском регионе получить меры поддержки могут 22 льготные категории. Среди них многодетные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, члены семьи погибшего (умершего) ветерана, семьи, имеющие ребенка-инвалида, а также инвалиды I группы.

Они предусмотрены в соответствии с:

Постановлением администрации Псковской области от 29.03.2022 №103 (единовременная денежная выплата до 100 тысяч рублей);

Постановлением правительства Псковской области от 27.02.2023 №81 (предоставление субсидии до 100 тысяч рублей);

Постановлением администрации Псковской области от 16.08.2011 №316 (материнский капитал до 100 тысяч рублей).

Для уточнения льготных категорий граждан, перечня документов необходимых для предоставления, чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки, следует обратиться в территориальные отделы города Пскова или города Великие Луки комитета по социальной защите Псковской области либо в уполномоченные комитетом по социальной защите Псковской области учреждения (территориальные отделы), либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

