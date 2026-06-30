Деньги под контролем и никаких просрочек: зачем подключать автоплатеж за ЖКХ

Каждый месяц миллионы россиян тратят время на оплату ЖКУ, интернета, телевидения и мобильной связи. Суммируйте эти минуты за год — получится несколько часов, а то и целый рабочий день. Сбер предлагает простое решение: сервис автоплатежа берет регулярные расходы на себя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Разбираем пять причин, почему стоит подключить эту функцию уже сегодня.

Экономия времени

Автоплатеж работает в фоновом режиме. Банк заранее присылает уведомление с суммой и датой списания. Затем переводит средства и сообщает об успешной операции. Пользователю не нужно вручную вводить реквизиты, проверять баланс и помнить о сроках. Освободившееся время можно потратить на более важные дела.

Никаких просрочек

Командировки, аврал на работе, отпуск или обычная занятость — не повод беспокоиться о счетах. Автоплатеж спишет нужную сумму в установленную дату автоматически. Система работает независимо от того, есть ли у вас время или возможность вспомнить о платеже.

Полный контроль над деньгами

Некоторые пользователи опасаются, что банк может списать лишнее. Это не так. График платежей и сумму определяет сам клиент. За сутки до списания приходит напоминание. После операции банк направляет чек. В любой момент можно проверить, куда и за что ушли деньги. При необходимости платеж легко отменить в приложении или по SMS. Никаких сюрпризов — только прозрачность.

Бонусы Спасибо превращаются в рубли

Оплачивая коммунальные услуги через СберБанк Онлайн, клиент может вернуть часть средств на карту. Как это работает ? Если у вас есть бонусы Спасибо, спустя 3 дня и в течение 45 дней с момента совершения платежа вы можете полностью или частично обменять их на рубли. Нужно выбрать платёж и указать количество бонусов, которые нужно конвертировать.

Бесплатное подключение и обслуживание

Подключение автоплатежа не требует дополнительных расходов. Сервис доступен бесплатно на любой дебетовой или кредитной карте Сбера, независимо от платежной системы.

Настройка занимает всего пару минут. Нужно открыть приложение СберБанк Онлайн, перейти в раздел «Платежи», выбрать «Автоплатежи» и следовать простым инструкциям.