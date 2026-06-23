За время пилотного этапа работы проекта «Стоп Свалка» в Пскове зафиксировали более 50 нарушений

По поручению губернатора Псковской области в Пскове развивается система мониторинга незаконных свалок – проект «Стоп Свалка». За время пилотного этапа работы проекта были зафиксированы признаки более 50 административных правонарушений, сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Сегодня на рабочей встрече с главой города Борисом Елкиным губернатор обсудил итоги пилотного этапа и планы по дальнейшему развитию. Комплекс в автоматическом режиме фиксирует нарушения на контейнерных площадках, помогает выявлять незаконный сброс отходов и контролировать работу обслуживающих организаций.

За время работы зафиксированы признаки более 50 административных правонарушений. Система с помощью видеокамер считывает номера транспорта и координаты сброса – дальше штрафы назначает министерство природных ресурсов и экологии.

Опыт пилотного проекта планируют тиражировать на другие муниципалитеты. Для этого Михаил Ведерников поручил разработать четкий алгоритм взаимодействия профильных ведомств, чтобы оперативно оформлять правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

«Работаем над тем, чтобы наша область становилась чище и комфортнее», — резюмировал Михаил Ведерников..