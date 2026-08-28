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Антициклон разогнал непогоду от «Приска» в Псковской области

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Антициклон определяет текущую погоду в Псковской области и формирует над регионом территорию повышенного давления без осадков. Об этом заявила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Ранее Псковскую область накрыл циклон «Приска», который принёс порывы ветра до 22 метров в секунду и оставил жителей многих муниципалитетов без света. Шквалистый ветер стал причиной массовых отключений электроэнергии, падения деревьев и обрыва проводов сразу в нескольких округах региона.

«Сейчас у нас область повышенного давления», — пояснила Тала Нещадимова.

Синоптики профильных центров подтверждают, что солнечный антициклон разогнал облака над Северо-Западом и упрочил свои позиции в этом макрорегионе. Циклон переносит своё основное ядро в Сибирь, а скандинавский антициклон в конце рабочей недели охватит почти всю Русскую равнину. Малооблачная погода обеспечит лучший прогрев воздуха, и дневная температура на Северо-Западе достигнет отметок +17…+22 градусов, пишет метеоцентр «Фобос». 

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