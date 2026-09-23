Компост, мульча и ветки: как превратить садовый «мусор» в ресурс, рассказали псковичам

Как правильно сортировать садовый «мусор», рассказали в ООО «Экогрупп».

Фото здесь и далее: ООО «Экогрупп»

Компостная куча

Правильный компост — не яма с перегноем, а управляемая система. Размер основания должен достигать 1–1,5 метра, высота — до 1,2 метров. Лучше сделать две кучи — одна для закладки, вторая с готовым компостом.

Снизу должны быть слои веток и коры для дренажа. Дальше чередуется «зеленое» (трава, очистки) и «коричневое» (сухие листья, картон). Сверху — земля или листья.

Для вентиляции необходимы труба в центре или перекопка раз в 1–2 месяца. Влажность должна быть как у отжатой губки. Нельзя компостировать больные растения, сорняки с семенами.

Мульчирование

Главное правило — тонкий слой. Толстый слой гниет, появляется запах и слизь.

Свежую траву раскладывают слоем 1–2 сантиметра. Не кучами. Через пару дней подвялится — можно добавить еще.

Благодаря мульчированию сохраняется влага, сдерживаются сорняки, питается почва.

Ветки и крупные отходы лучше измельчить в щепу для дорожек или сдать на переработку. На контейнерных площадках их оставлять нельзя, с 1 сентября 2025 года это прямо запрещено.

Компостировать и мульчировать на участке — бесплатно и полезно. Растительные отходы в общем баке мешают сортировке и увеличивают объем захоронения, а в компосте или мульче они возвращаются в почву как питание.

Если объемы большие — можно заключить отдельный договор на вывоз с лицензированной компанией, заключили в ООО «Экогрупп».