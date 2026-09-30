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Отопительный сезон в Себежском округе стартует 1 октября

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Отопительный сезон в Себежском округе официально стартует с 1 октября, тепло начнет поступать в многоквартирные дома, а также в учреждения, организации и на предприятия. Об этом сообщил глава Себежского округа Виктор Егоров на своей странице сети «ВКонтакте».

Глава округа обратился к жителям муниципалитета.

«Уважаемые жители Себежского округа! Уважаемые земляки! Если в вашем доме батареи остаются холодными, прошу не оставлять это без внимания — обращайтесь напрямую в управляющую компанию или в администрацию округа», - заявил глава Себежского округа.

Он заверил, что администрация держит ситуацию на контроле.

«Мы держим ситуацию на контроле. Пусть в каждом доме нашего округа будет тепло и уютно!» - добавил глава округа.

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