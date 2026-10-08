Как узнать номер лицевого счета, напомнили псковские газовики

Как узнать номер лицевого счета в «Газпром межрегионгаз Псков» напомнили Псковской Ленте Новостей в компании.

Лицевой счет является индивидуальным, открывается и присваивается абоненту сразу при заключении договора на поставку газа. Он необходим для оплаты за потребленный газ, а также для регистрации в Личном кабинете абонента.

Номер лицевого счета абонента состоит из 6 цифр, его можно узнать в квитанции. Он находится в верхней таблице в квитанции, где указан получатель платежа — ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«При оплате через сервисы Сбербанка вам потребуется номер Единого лицевого счета. Он состоит из 12 цифр и находится в верхнем левом углу квитанции», - отметили в «Газпроме».

Также уточнить номера лицевых счетов можно в клиентских центрах псковских газовых компаний, по телефону кол-центра 8-800-350-59-01 или в официальной группе в социальной сети «В контакте».

Кроме того, информация о лицевых счетах содержится в Личном кабинете абонента, если он был подключен.