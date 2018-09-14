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Кому принадлежит территория у автопавильона в селе Ямм Гдовского района? К остановке не подъехать.
В туалет также сходить некуда.
Везде груды мусора.
Вроде бы павильон кому-то отдавали, но безуспешно – кроме новой скамейки развития никакого. Тем не менее, трафик в этом месте довольно большой. Люди ездят и со стороны Пскова, и со стороны Петербурга.
Хочется, чтобы территорию, наконец, привели в порядок. Главе волости должно быть стыдно за такое хозяйство.
Гости поселка
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», автостанция в поселке Ямм не функционирует с 2012 года. «Автостанция в настоящий момент официально не включена в реестр автовокзалов и автостанций Министерства транспорта РФ. Вопрос о восстановлении ее работы в настоящее время не рассматривается, хотя окончательно не исключается. Территория вокруг здания автостанции относится к ведению муниципалитета. Туалет на фотографиях также не относится к имуществу предприятия», - отметили в госпредприятии.
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Фотофакт: Ни подъехать, ни в туалет сходить
Кому принадлежит территория у автопавильона в селе Ямм Гдовского района? К остановке не подъехать.
В туалет также сходить некуда.
Везде груды мусора.
Вроде бы павильон кому-то отдавали, но безуспешно – кроме новой скамейки развития никакого. Тем не менее, трафик в этом месте довольно большой. Люди ездят и со стороны Пскова, и со стороны Петербурга.
Хочется, чтобы территорию, наконец, привели в порядок. Главе волости должно быть стыдно за такое хозяйство.
Гости поселка
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», автостанция в поселке Ямм не функционирует с 2012 года. «Автостанция в настоящий момент официально не включена в реестр автовокзалов и автостанций Министерства транспорта РФ. Вопрос о восстановлении ее работы в настоящее время не рассматривается, хотя окончательно не исключается. Территория вокруг здания автостанции относится к ведению муниципалитета. Туалет на фотографиях также не относится к имуществу предприятия», - отметили в госпредприятии.