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22 апреля в 19:00 должен был состояться рейс A4 7035 Москва (Внуково) - Псков. За полчаса до вылета было сообщено, что время вылета переносится на 1 час. По происшествии этого времени у пассажиров просканировали посадочные талоны, посадили в автобус, который, сделав круг по летному полю, вернулся в точку отправления. Еще 30 минут пассажиров держали в закрытом автобусе, после чего выпустили назад в зал ожидания.
Было объявлено, что вылет переносится еще на час, потом еще, а затем около 22 часов к пассажирам вышел представитель аэропорта и объявил, что рейс отменен без объяснения причин. На возмущения пассажиров он рекомендовал обратиться в авиакомпанию. В справочной аэропорта Внуково мне сообщили, что авиакомпания «Азимут» приняла решение отменить рейс из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. За все это время представитель самой авиакомпании к пассажирам так и не вышел.
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Интерактив: Внезапная отмена рейса
22 апреля в 19:00 должен был состояться рейс A4 7035 Москва (Внуково) - Псков. За полчаса до вылета было сообщено, что время вылета переносится на 1 час. По происшествии этого времени у пассажиров просканировали посадочные талоны, посадили в автобус, который, сделав круг по летному полю, вернулся в точку отправления. Еще 30 минут пассажиров держали в закрытом автобусе, после чего выпустили назад в зал ожидания.
Скриншот сайта аэропорта Внуково
Было объявлено, что вылет переносится еще на час, потом еще, а затем около 22 часов к пассажирам вышел представитель аэропорта и объявил, что рейс отменен без объяснения причин. На возмущения пассажиров он рекомендовал обратиться в авиакомпанию. В справочной аэропорта Внуково мне сообщили, что авиакомпания «Азимут» приняла решение отменить рейс из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. За все это время представитель самой авиакомпании к пассажирам так и не вышел.
Алексей