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Интерактив: Зона не для транспорта

22.04.2024 14:36|ПсковКомментариев: 1

Деревья вдоль дорожек в Корытовском лесу вырубили и, разумеется, в лесу стали появляться автомобили.

Гулял по лесу и заметил вот это. Водителей не останавливает тот факт, что это прогулочная зона.

Бездумная вырубка свела на нет все усилия, направленные на то, чтобы туда не ездили машины. До этого существовавшие въезды удалось перекрыть, поставив бетонные преграды, но теперь каждый может парковаться, где только совесть позволяет. Хотелось бы напомнить, что эта зона - не для транспорта. В чем такая острая необходимость у водителей портить пешеходные дорожки, разъезжая по нашему лесопарку? 

Валентин

Ранее по требованию природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по факту рубки деревьев в Корытовском лесу.

Сейчас в разработке находится проект благоустройства Корытовского лесопарка.

Теги: #Корытовский лесопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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