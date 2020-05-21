Фотофакт: Аномально крупный град выпал в Опочке

Игорь Дитрих считает нецелесообразным открытие новой поликлиники на базе бывшего роддома в Пскове

Пушкинский театральный фестиваль посмотрели более 60 тысяч зрителей

Игорь Дитрих: Я бы не назвал оттепелью отношение псковичей к медикам на фоне ситуации с коронавирусом