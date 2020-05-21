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Необычную форму приняли сегодня, 18 июня, облака над Псковом. Их внешний вид напоминает «ядерный взрыв».
Метеорологи говорят, что такие облака формируются, когда восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется «наковальня» в верхней части облака. Поэтому их и называют Cumulonimbus incus (лат. incus - «наковальня»).
Они характеризуются растеканием верхней обледеневшей части облака в стороны с формированием огромной «наковальни» над верхней частью облака.
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Фотофакт: «Ядерный взрыв» навис над Псковом
Необычную форму приняли сегодня, 18 июня, облака над Псковом. Их внешний вид напоминает «ядерный взрыв».
Метеорологи говорят, что такие облака формируются, когда восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется «наковальня» в верхней части облака. Поэтому их и называют Cumulonimbus incus (лат. incus - «наковальня»).
Они характеризуются растеканием верхней обледеневшей части облака в стороны с формированием огромной «наковальни» над верхней частью облака.