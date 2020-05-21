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В регионе нужно 146% летальности в ДТП по сравнению с прошлым годом?
Живу в районе Военного города в Крестах. Чтобы попасть на автобусную остановку, мне нужно перейти регулируемый пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Там плотный трафик, поэтому время ожидания более чем в 1,5 минуты оправданно. Но сегодня я простоял больше, пока не понял, что светофор не работает. Большегрузы и легковушки едут на большой скорости и пришлось выверять время, чтобы успеть перебежать дорогу. Аналогичный квест после меня прошли еще несколько пешеходов.
Глава города и глава администрации Пскова, губернатор Псковской области, примите меры, чтобы ваши подчиненные как можно быстрее починили светофор на оживленной федеральной трассе. Если вы, конечно, не стремитесь повысить и так запредельный процент смертей в ДТП на территории региона по сравнению с прошлым годом.
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Интерактив: Опасный квест на дороге в Крестах
В регионе нужно 146% летальности в ДТП по сравнению с прошлым годом?
Живу в районе Военного города в Крестах. Чтобы попасть на автобусную остановку, мне нужно перейти регулируемый пешеходный переход через Ленинградское шоссе. Там плотный трафик, поэтому время ожидания более чем в 1,5 минуты оправданно. Но сегодня я простоял больше, пока не понял, что светофор не работает. Большегрузы и легковушки едут на большой скорости и пришлось выверять время, чтобы успеть перебежать дорогу. Аналогичный квест после меня прошли еще несколько пешеходов.
Глава города и глава администрации Пскова, губернатор Псковской области, примите меры, чтобы ваши подчиненные как можно быстрее починили светофор на оживленной федеральной трассе. Если вы, конечно, не стремитесь повысить и так запредельный процент смертей в ДТП на территории региона по сравнению с прошлым годом.
Информация актуальна на 11:28.
Иван