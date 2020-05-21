Фотофакт: Буква «я» погасла в инсталляции на набережной в Пскове

Пенсионер пострадал при столкновении ВАЗа и «Мерседеса» в Пскове

Участок дороги между улицами Алтаева и Труда отремонтируют до 30 ноября

Путин: Россия лучше других стран мобилизовала ресурсы здравоохранения в период пандемии

Владимир Зубов выступил с критикой руководства ОЭЗ «Моглино»