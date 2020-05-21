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Интерактив: Не пора ли остановить «заборный бум» в Пскове?

09.12.2020 16:54|ПсковКомментариев: 0

Предлагаю провести общественное обсуждение проблемы заборов в нашем городе. Заборами обрастает все: дороги, больницы, школы, газоны во дворах, магазины, парки, церкви. Обосновано ли загораживание городского пространства? Ведь, кажется, что в современном урбанизме существует установка на открытые пространства, безбарьерные передвижения…

По действующим ГОСТам за 50 метров до и после пешеходного перехода надо ставить ограждение. Считается, что это сильно увеличивает безопасность дорожного движения.

Каждый год устанавливают километры таких ограждений, однако статистика показывает, что количество сбитых людей на переходах не зависит от количества заборов. Устанавливать такие заборчики надо только возле детских учреждений, садов, школ, а не на почти всех переходах подряд, как у нас в городе. А глухие заборы из профлиста на улицах города - это шедевр.

Игорь

Теги: #псков #интерактив #ограждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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