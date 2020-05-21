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Интерактив: С горки в Детском парке дети въезжают в толпу

05.01.2021 18:29|ПсковКомментариев: 0

«Через вашу платформу хочу поднять вопрос небезопасного катания детей в центре города на горках. Дети то скамейку, то дерево ловят. И сбивают пешеходов!

Гуляли 4 января вечером в Детском парке Пскова, меня и сына (ему почти три года), сбил с ног мальчик, который въехал на ватрушке в толпу в центре парка с горки у храма. Я до сих пор в шоке от страха за сына и от неожиданного падения.

Родители мальчика подошли, чтобы сказать: «Тут все катаются». Это пугает.

Хотя есть альтернатива с другой стороны храма.

Сын долго плакал, я еще дольше от шока не могла отойти. Уже позже обнаружила синяк на своей руке. Болят левая нога, рука, телефон разбился, принял удар на себя (но это ерунда). Главное сын чудом цел.

Уверена мы не первые, кто пострадал на ровном месте в центре парка от любителей зимних забав. Хочется, чтобы на эту проблему власти обратили внимание, были приняты меры.

Нет песка ни на одной дорожке парка. Люди, как на катке, и без ватрушек страшно! Катаются дети и выезжают туда, где гуляют мамочки, люди в возрасте, женщины беременные. Где ограждения для безопасности?! Элементарного песка посыпать, и не выскочит так далеко ребенок с горки.

Упасть можно по-разному. Парк и его дорожки, в первую очередь, для спокойных прогулок людей.

Очень хочется, чтобы все, кто приходит в парк, чувствовали себя в безопасности. Тем более, сейчас такая красота, так все великолепно украшено».

Юлия

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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