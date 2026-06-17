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Интерактив

Интерактив: Снос автобусной остановки с изразцами в Печорах

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В Печорах около школы №3 демонтировали автобусную остановку, которая хотя и не была памятником архитектуры, но по сути им являлась.

Фото: «Жители Печор» / «ВКонтакте»

Остановка была сложена из плитняка и украшена уникальными изразцами. При этом она находилась в хорошем техническом состоянии. Специалисты знали об этом уникальном объекте. Многие туристы и паломники, обладающие знаниями в области архитектуры, восхищались данной остановкой. В недавней передаче «Пешком...» на канале «Культура» также говорили о ней.

P. S. Впервые новость о сносе данной уникальной остановки была опубликована в группе газеты «Печорская правда» в VK, где после десятка гневных комментариев печерян дальнейшая возможность комментирования была ограничена.

16 июня сообщение о сносе остановки было опубликовано в группе «Жители Печор», где также вызвало шквал негодования. В настоящий момент жителями улицы Индустриальной написаны коллективные обращения с просьбой восстановить остановку в первоначальном виде.

Евгений

Добавим, в комментариях к записи о сносе остановки в соцсетях «Псковавтодор» уточняет, что решение о замене автопавильона было принято по согласованию с администрацией Печорского муниципального округа. 

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