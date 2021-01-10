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Жители Пскова в социальных сетях отмечают интересный подход к рекламе одного из автосервисов города. Молодой человек в черной одежде, черной маске и бейсболке с картонкой в руках привлекал внимание водителей, стоящих в пробках.
Такой вид рекламы, как одиночное пикетирование, точно не остался незамеченным.
Идея этого проекта началась в Америке с призыва «перестать нажимать "Ответить всем" на циркулярные имейлы компании», записанного на картонке, которая оказалось под рукой у Сета Филлипса во время совещания в офисе.
«Через неделю после того, как мы написали фразу на табличке, вышли с ней на улицу и запостили фото в Instagram, стало очевидно, что это нужно продолжать», - комментировал Сет Филлипс.
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Одиночный пикет как вид рекламы
Жители Пскова в социальных сетях отмечают интересный подход к рекламе одного из автосервисов города. Молодой человек в черной одежде, черной маске и бейсболке с картонкой в руках привлекал внимание водителей, стоящих в пробках.
Такой вид рекламы, как одиночное пикетирование, точно не остался незамеченным.
Идея этого проекта началась в Америке с призыва «перестать нажимать "Ответить всем" на циркулярные имейлы компании», записанного на картонке, которая оказалось под рукой у Сета Филлипса во время совещания в офисе.
«Через неделю после того, как мы написали фразу на табличке, вышли с ней на улицу и запостили фото в Instagram, стало очевидно, что это нужно продолжать», - комментировал Сет Филлипс.