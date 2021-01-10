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Фотофакт: Подготовлена площадка под исторический парк «Россия – моя история»
В Пскове на территории стадиона «Электрон» готовят площадку под исторический парк «Россия – моя история».
Напомним, интерактивный исторический парк «Россия - моя история» появится в Пскове на месте заброшенного стадиона «Электрон».
Исторические парки «Россия - моя история» представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Такие площадки существуют уже в 17 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка. Кроме того, здесь построят гуманитарно-спортивный центр.
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Фотофакт: Подготовлена площадка под исторический парк «Россия – моя история»
В Пскове на территории стадиона «Электрон» готовят площадку под исторический парк «Россия – моя история».
Напомним, интерактивный исторический парк «Россия - моя история» появится в Пскове на месте заброшенного стадиона «Электрон».
Исторические парки «Россия - моя история» представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Такие площадки существуют уже в 17 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка. Кроме того, здесь построят гуманитарно-спортивный центр.