Интерактив: Столбняк в подарок

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Выходя с детьми на прогулку во дворах улиц Чехова, 6а – Красноармейская, 27 и Красноармейская, 25а – Красноармейская, 25, каждый раз мы с другими родителями очень надеемся, что вернемся домой без физических увечий у детей и моральных травм у родителей.
Я хочу показать занимательные фотографии из цикла «Наш двор глазами наших детей».
Экстремальная горка без бортиков и понятия слова «безопасность», которая заканчивается цементным булыжником, чтобы «экстрим» оставался не только словом для наших детей, но и ощущался на своей... кхм... шкуре, так сказать.
Моя любимая невидимая песочница, от которой сжимается сердечко и вспоминается известный парень Влад Цепеш, который точно бы оценил два торчащих железных штыря! Эта песочница готовит детей к суровой реальности.
Что сказать про качалку для детей-интровертов? Я, я и еще раз я!
Еще одна чудесная песочница с отдельным входом, комфортабельная и крайне удобная! Осторожно, не пораньтесь о гвозди, но если все-таки зацепились, то только для вас акция «Столбняк в подарок»!
На общем фото вы можете увидеть чудесную качель (да, там прибита кем-то добрым деревяшка, не эстетично, зато дети перестали из нее вываливается, функционально), правда подлокотник только один, зато учит детей быть всегда на чеку!
Ну и, конечно, видите мусорные баки? И я не вижу. А они есть.
А теперь я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы вместо этой жести на предыдущих фото, установить детскую площадку.
Территория наших дворов размежевана, то есть она принадлежит не городу, а нам. Это значит - платите сами, заказывайте сами, устанавливайте сами. Или уговаривайте глав домов (бездетных или с выросшими детьми) записаться и пойти на прием к депутату, который прикреплен за нашей территорией, рассказывать ему проблему и просить содействия по сбору документов на установку площадки по государственной программе. Кстати, за содержание площадки в квитанциях будет тоже проходить n-ная сумма. Как вы думаете, бездетные жильцы дадут нам на это согласие? Поэтому мы вынуждены ходить на достаточно большие расстояния с детьми, чтобы они могли поиграть на более-менее нормальной, относительно безопасной (в сравнении с нашими, то любая будет безопасной) площадке.
Да, собственно, и ладно, обойдемся без площадки, но хочется выходить в безопасный двор, а не на тренировочную площадку для самоубийц!
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Интерактив: Столбняк в подарок
Выходя с детьми на прогулку во дворах улиц Чехова, 6а – Красноармейская, 27 и Красноармейская, 25а – Красноармейская, 25, каждый раз мы с другими родителями очень надеемся, что вернемся домой без физических увечий у детей и моральных травм у родителей.
Я хочу показать занимательные фотографии из цикла «Наш двор глазами наших детей».
Экстремальная горка без бортиков и понятия слова «безопасность», которая заканчивается цементным булыжником, чтобы «экстрим» оставался не только словом для наших детей, но и ощущался на своей... кхм... шкуре, так сказать.
Моя любимая невидимая песочница, от которой сжимается сердечко и вспоминается известный парень Влад Цепеш, который точно бы оценил два торчащих железных штыря! Эта песочница готовит детей к суровой реальности.
Что сказать про качалку для детей-интровертов? Я, я и еще раз я!
Еще одна чудесная песочница с отдельным входом, комфортабельная и крайне удобная! Осторожно, не пораньтесь о гвозди, но если все-таки зацепились, то только для вас акция «Столбняк в подарок»!
На общем фото вы можете увидеть чудесную качель (да, там прибита кем-то добрым деревяшка, не эстетично, зато дети перестали из нее вываливается, функционально), правда подлокотник только один, зато учит детей быть всегда на чеку!
Ну и, конечно, видите мусорные баки? И я не вижу. А они есть.
А теперь я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы вместо этой жести на предыдущих фото, установить детскую площадку.
Территория наших дворов размежевана, то есть она принадлежит не городу, а нам. Это значит - платите сами, заказывайте сами, устанавливайте сами. Или уговаривайте глав домов (бездетных или с выросшими детьми) записаться и пойти на прием к депутату, который прикреплен за нашей территорией, рассказывать ему проблему и просить содействия по сбору документов на установку площадки по государственной программе. Кстати, за содержание площадки в квитанциях будет тоже проходить n-ная сумма. Как вы думаете, бездетные жильцы дадут нам на это согласие? Поэтому мы вынуждены ходить на достаточно большие расстояния с детьми, чтобы они могли поиграть на более-менее нормальной, относительно безопасной (в сравнении с нашими, то любая будет безопасной) площадке.
Да, собственно, и ладно, обойдемся без площадки, но хочется выходить в безопасный двор, а не на тренировочную площадку для самоубийц!
Соня