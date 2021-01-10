Интерактив: Ужасы нашего городка

Под Идрицей обустраивают площадку для установки памятника «Зарождение Знамени Победы»

Единый реестр видов контроля заработает в России с 1 июля

Шесть бизнесменов из мести изнасиловали депутата в Молдавии

Псков, Великие Луки, Остров, Невель и Гдов признали городами с благоприятной средой

Еще 5 человек умерли от COVID-19 в Псковской области

Правительство одобрило продление соглашения между Россией и США о сотрудничестве в космосе

Карантин по бешенству отменили в Новосокольническом районе

В Пскове прошел субботник по уборке сквера на Завеличье