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Интерактив: Рождение Кометы на псковском ипподроме
Сегодня на псковском ипподроме произошло радостное и долгожданное событие, рождение жеребенка, русского рысака, от старого борца псковского ипподрома Опала и кобылки Картечи. Жеребенка назвали Кометой. Пол - девочка, молодая кобылка русской рысистой породы, здорова и сильна. Будем надеяться, что ее развитие и вскармливание пройдет успешно, и она побежит по дорожке ипподрома, обучая новое молодое поколение детей, и, может, даже выступит в будущем в соревнованиях под умелым уже всадником.
Ипподром, несмотря на тяжелое время в связи с пандемией, несмотря на рост цен на корма, бензин и прочие ценности, продолжает жить. И новая жизнь, появившаяся сегодня, дает новые надежды, что наше конное дело не падет, что оно будет развиваться, что будут рождаться новые лошади, и будут дети и взрослые, любители и ценители лошадей.
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Интерактив: Рождение Кометы на псковском ипподроме
Сегодня на псковском ипподроме произошло радостное и долгожданное событие, рождение жеребенка, русского рысака, от старого борца псковского ипподрома Опала и кобылки Картечи. Жеребенка назвали Кометой. Пол - девочка, молодая кобылка русской рысистой породы, здорова и сильна. Будем надеяться, что ее развитие и вскармливание пройдет успешно, и она побежит по дорожке ипподрома, обучая новое молодое поколение детей, и, может, даже выступит в будущем в соревнованиях под умелым уже всадником.
Ипподром, несмотря на тяжелое время в связи с пандемией, несмотря на рост цен на корма, бензин и прочие ценности, продолжает жить. И новая жизнь, появившаяся сегодня, дает новые надежды, что наше конное дело не падет, что оно будет развиваться, что будут рождаться новые лошади, и будут дети и взрослые, любители и ценители лошадей.
Ольга