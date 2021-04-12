Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам

Александр Козловский возложил цветы к братской могиле в Ершово

Житель Псковской области предстанет перед судом за призыв взорвать телецентр «Останкино»

Онлайн-выставку «АстроПсков» открыли ко Дню космонавтики

Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли

Александр Котов: Избранному главе Порховского района будет одновременно и непросто, и легко

Еще четыре улицы в Пскове будут носить имена героев