Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Ребята! Вступайте в профсоюз!
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Знак качества фабрики обуви Nordman
в последний путь
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Интерактив 12.04.2021 11:432 Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам 12.04.2021 11:432 Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам 12.04.2021 10:481 Фотофакт: Хулиганы опрокинули урны в Финском парке Пскова 12.04.2021 09:363 Интерактив: Варвары в городе 09.04.2021 16:052 Фотофакт: Опочка засыпана агитационными листовками КПРФ 08.04.2021 22:561 Интерактив: Рождение Кометы на псковском ипподроме
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове 11.04.2021 12:395 Пятиклассница умерла после разговора с завучем 09.04.2021 22:183 Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам

12.04.2021 11:43|ПсковКомментариев: 2

Доставка воды. Работнику не пройти лишние 10 метров. До работы людей, которые трудились, сажая деревья и делая наш город красивее, им кажется нет дела.

10 апреля 2021 года. Псков, Юбилейная 73а.

Максим

Теги: #фотофакт #газоны #доставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 559 человек
12.04.2021, 13:090 Незаконная продажа пива обернулась для себежанина штрафом 12.04.2021, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 12.04.2021, 13:010 Житель Псковской области предстанет перед судом за призыв взорвать телецентр «Останкино» 12.04.2021, 13:010 Александр Козловский возложил цветы к братской могиле в Ершово
12.04.2021, 12:570 Онлайн-выставку «АстроПсков» открыли ко Дню космонавтики 12.04.2021, 12:500 Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли 12.04.2021, 12:390 Александр Котов: Избранному главе Порховского района будет одновременно и непросто, и легко 12.04.2021, 12:350 Еще четыре улицы в Пскове будут носить имена героев
12.04.2021, 12:310 Две фальшивые пятитысячные купюры нашли в Пскове 12.04.2021, 12:270 «Михайловское» проводит конкурс на лучшую фотографию звездного неба 12.04.2021, 12:230 Выпившего утром мотоциклиста из Невеля могут привлечь к ответственности 12.04.2021, 12:170 Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков
12.04.2021, 12:122 Три человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя в Псковском районе. ФОТО 12.04.2021, 12:080 60-летие первого полета человека в космос отмечают в Псковской области 12.04.2021, 12:040 Псковские страхователи могут подтвердить ОКВЭД в электронном виде 12.04.2021, 12:000 Псковичам предлагают взять «Потребительский» кредит по сниженной ставке
12.04.2021, 11:520 Фотографу удалось сделать редкие снимки норки в Гдовском районе 12.04.2021, 11:432 Фотофакт: Служба доставки ездит по газонам 12.04.2021, 11:340 Семинар для работников региональных газовых компаний прошел в Пскове 12.04.2021, 11:260 Псковичи победили на чемпионате России по самбо среди мастеров
12.04.2021, 11:200 В России обновили методику расчета показателей эффективности губернаторов 12.04.2021, 11:171 Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного огня в Пскове 12.04.2021, 11:091 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла 12.04.2021, 11:082 Юрий Семенов: Победа на выборах — это огромный аванс на 5 лет, который необходимо отработать
12.04.2021, 11:060 Еще два человека стали жертвами коронавируса в Псковской области 12.04.2021, 11:000 Более 30 млн рублей направят на реконструкцию дома культуры в гдовском Смуравьево-2 12.04.2021, 10:540 «Постскриптум»: Выборы главы Порховского района и камбэк Олега Брячака 12.04.2021, 10:481 Фотофакт: Хулиганы опрокинули урны в Финском парке Пскова
12.04.2021, 10:430 Большинство россиян заявили о необходимости продолжать освоение космоса 12.04.2021, 10:360 Псковский губернатор вручил бойцам спецназа госнаграды и квадроциклы 12.04.2021, 10:290 Телетрансляцию «Euronews» прекратили в Белоруссии 12.04.2021, 10:080 Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза
12.04.2021, 10:010 Два дома сгорели в Псковской области 12.04.2021, 09:580 В Пскове частников призывают содержать свои территории в чистоте 12.04.2021, 09:420 82 пала травы произошло в Псковской области за три дня 12.04.2021, 09:363 Интерактив: Варвары в городе
12.04.2021, 09:270 Правительство может получить право запретить вход в кафе с животными 12.04.2021, 09:150 Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю 12.04.2021, 09:000 Андрей Маковский подготовит законопроект о защите рабочих мест призывников 12.04.2021, 08:480 Псковская область заняла 11 место в России по вовлеченности населения в малый бизнес
12.04.2021, 08:271 Николай Козловский поздравил великолучан с 60-летием первого полета человека в космос 12.04.2021, 08:150 Туманность Пеликан запечатлел псковский астроном-любитель 12.04.2021, 08:001 Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг 12.04.2021, 07:460 Глава МИД России назвал условие мира в космосе
12.04.2021, 07:325 Россиян предупреждают о первой волне комаров 12.04.2021, 07:180 Бизнес предлагает ввести маркировку зарубежных биодобавок 12.04.2021, 06:590 Юрий Семенов победил на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 23:344 Юрия Семенова на выборах главы Порховского района поддержали 60,5% избирателей
11.04.2021, 22:454 На досрочных выборах главы Порховского района лидирует единоросс Юрий Семенов 11.04.2021, 22:282 Анатолий Мультах: Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области 11.04.2021, 22:100 49 новых случаев коронавируса отмечено в Псковской области 11.04.2021, 22:068 Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем - Михаил Ведерников
11.04.2021, 21:520 «Фиат» и ВАЗ столкнулись на дороге Шимск – Великие Луки 11.04.2021, 21:366 В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников 11.04.2021, 21:180 Выборы в Порховском районе прошли без серьезных нарушений — Общественная палата 11.04.2021, 20:520 Новые требования противопожарного режима довели до жителей деревни Чурилово
11.04.2021, 20:240 Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле 11.04.2021, 20:000 Избирательные участки в Порховском районе завершили работу 11.04.2021, 19:261 Российским водителям грозят новые штрафы 11.04.2021, 18:490 Всеобщий музыкальный диктант прошел в Пскове
11.04.2021, 18:144 Явка на выборы в Порховском районе превысила 25% 11.04.2021, 16:550 Названы самые частые проблемы с психикой у работающих россиян 11.04.2021, 16:236 Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели 11.04.2021, 16:010 Искусство легких касаний
11.04.2021, 15:526 Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами 11.04.2021, 15:040 Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе 11.04.2021, 15:001 Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина 11.04.2021, 14:430 В России запатентовали еще один препарат от COVID-19
11.04.2021, 14:270 Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском» 11.04.2021, 14:117 Михаил Ведерников сравнил вакцину от коронавируса с картошкой 11.04.2021, 14:013 Раскрыта серия краж с территории кладбища в Подборовье 11.04.2021, 13:470 Профсоюзы советуют трудящимся не спешить с подписанием документов от работодателя
11.04.2021, 13:317 В Кремле сообщили о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию 11.04.2021, 13:140 До +19 градусов потеплеет в Псковской области 11.04.2021, 12:532 Бабочка и кот «проголосовали» на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 12:395 Пятиклассница умерла после разговора с завучем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.