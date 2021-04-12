Интерактив: Среди мусора на берегу водоема у деревни Новая Гоголевка лежит мертвая собака

«Веселый субботник» пройдет в Пскове

Более 150 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за год

Вебинар по выделению субсидий на социальные проекты пройдет в Псковской области

У псковичей осталось менее трех недель для подачи декларации о доходах