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Интерактив: Когда наведут порядок в псковской поликлинике №3?
Доброго дня! Кто мне ответит, когда в поликлинике №3 будет порядок? Сегодня пригласили на прививку от коронавируса. На вакцинацию созвали много народу, в очереди также сидели люди на вторую прививку. Никто из сотрудников ничего не объяснил, все сидели и ждали. В итоге первую прививку сделали 5 человек, если бы я сама не спросила, ждать остальным или нет, то люди продолжали бы сидеть там и дальше.
От кого зависит такое отношение к людям? Если заведующая не может справиться со своими обязанностями, то пусть уступит место компетентному специалисту.
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Интерактив: Когда наведут порядок в псковской поликлинике №3?
Доброго дня! Кто мне ответит, когда в поликлинике №3 будет порядок? Сегодня пригласили на прививку от коронавируса. На вакцинацию созвали много народу, в очереди также сидели люди на вторую прививку. Никто из сотрудников ничего не объяснил, все сидели и ждали. В итоге первую прививку сделали 5 человек, если бы я сама не спросила, ждать остальным или нет, то люди продолжали бы сидеть там и дальше.
От кого зависит такое отношение к людям? Если заведующая не может справиться со своими обязанностями, то пусть уступит место компетентному специалисту.
Галина