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Интерактив:  Вот что творится в Середке

22.05.2021 21:10|ПсковКомментариев: 0

Вот что творится в посёлке Середка. Жители не жалеют природу и свой поселок. И это в самом посёлке. Давайте беречь природу.

Это на улице Железнодорожной за подсобное хозяйство от ИК 4. Мы раньше там ребятами гуляли и щавель рвали ели а теперь там вот такое.

Алексей

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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