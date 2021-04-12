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Интерактив: Рощу Путина приватизировали в Псковской области
От жителей и собственников земельных участков деревни Поддубье Логозовской волости Псковского района в адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступило обращение по поводу «захвата рощи».
В 2006 году на берегу Псковского озера жители деревни и собственники земельных участков решили окультурить прибрежную зону и посадить рощу, из добрых побуждений озеленения деревни. Очистили самостоятельно территорию от мусора, уничтожили борщевик и высадили деревья (березы, дубы, сосны, груши) более 500 деревьев. Вырыли пруд для ловли рыбы и организовали зону для отдыха населения, построили мостки для прохода на берег Псковского озера. В 2014 году в связи с присоединением Крыма России назвали рощу «Роща имени Путина В. В.».
В 2020 году в деревне узнали, что территория, где располагается роща, продана жителю деревни. Он присвоил себе участок, зная, что он ему не принадлежит. Роща, проход на озеро и пруд оказались в собственности нового собственника.
Деревенские жители и собственники участков выступили против захвата рощи, пруда и прохода на озеро и подали исковое заявление в суд для исключения из ЕГРЮЛ сведений о земельном участке кн 60:18:0111601:58.
Администрация Логозовской волости заняла нейтральную позицию «как суд решит». Неужели они не знают, чья земля на самом берегу озера, где осенью и весной, когда озеро разливается, стоит вода? Нам не хотят помочь. Деревня начала оживать. Летом дети ходят купаться, гуляют в роще, пенсионеры гуляют и дышат свежим воздухом.
Жители и собственники земельных участков хотят, чтобы рощу имени Путина В. В. оставили в муниципальной собственности Псковского района.
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Интерактив: Рощу Путина приватизировали в Псковской области
От жителей и собственников земельных участков деревни Поддубье Логозовской волости Псковского района в адрес редакции Псковской Ленты Новостей поступило обращение по поводу «захвата рощи».
В 2006 году на берегу Псковского озера жители деревни и собственники земельных участков решили окультурить прибрежную зону и посадить рощу, из добрых побуждений озеленения деревни. Очистили самостоятельно территорию от мусора, уничтожили борщевик и высадили деревья (березы, дубы, сосны, груши) более 500 деревьев. Вырыли пруд для ловли рыбы и организовали зону для отдыха населения, построили мостки для прохода на берег Псковского озера. В 2014 году в связи с присоединением Крыма России назвали рощу «Роща имени Путина В. В.».
В 2020 году в деревне узнали, что территория, где располагается роща, продана жителю деревни. Он присвоил себе участок, зная, что он ему не принадлежит. Роща, проход на озеро и пруд оказались в собственности нового собственника.
Деревенские жители и собственники участков выступили против захвата рощи, пруда и прохода на озеро и подали исковое заявление в суд для исключения из ЕГРЮЛ сведений о земельном участке кн 60:18:0111601:58.
Администрация Логозовской волости заняла нейтральную позицию «как суд решит». Неужели они не знают, чья земля на самом берегу озера, где осенью и весной, когда озеро разливается, стоит вода? Нам не хотят помочь. Деревня начала оживать. Летом дети ходят купаться, гуляют в роще, пенсионеры гуляют и дышат свежим воздухом.
Жители и собственники земельных участков хотят, чтобы рощу имени Путина В. В. оставили в муниципальной собственности Псковского района.
С уважением, Надежда