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Нашлись в городе новаторы и радетели за зеленую зону... Мало того, что регулярно стригут и косят наши пышные газоны, так попутно (не пропадать же добру), не отходя далеко от места покоса, и удобрения получают. Прямо во дворах.
Газон около домов №№ 79А и 83А на Рижском проспекте в Пскове
«Сквашивают» в силос скошенную траву. Прямо на газоне. После чего, как ни странно, на этом месте ничего уже не растет, от слова совсем. Оно понятно, что такие газоны не особо и жалко, но все-таки они были зеленые... И свежим навозом не воняли...
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Интерактив: И свежим навозом не воняли...
Нашлись в городе новаторы и радетели за зеленую зону... Мало того, что регулярно стригут и косят наши пышные газоны, так попутно (не пропадать же добру), не отходя далеко от места покоса, и удобрения получают. Прямо во дворах.
Газон около домов №№ 79А и 83А на Рижском проспекте в Пскове
«Сквашивают» в силос скошенную траву. Прямо на газоне. После чего, как ни странно, на этом месте ничего уже не растет, от слова совсем. Оно понятно, что такие газоны не особо и жалко, но все-таки они были зеленые... И свежим навозом не воняли...
Сергей