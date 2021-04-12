Фотофакт: В Пскове исчезло граффити с изображением княгини Ольги

Карантин по бешенству объявили в Великих Луках

Вирусологи заявили об усилении защиты от COVID-19 через полгода после вакцинации

В его речах всегда закамуфлирована экстремистская направленность - Михаил Лебедик о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму