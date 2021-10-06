Интерактив: В очереди за ковидом

«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение

Псковский губернатор призвал не терять драгоценное время при строительстве соцгородка

От коронавируса в Псковской области скончались еще четыре человека

Более 75 млн рублей получит Псковская область на поддержку системы здравоохранения