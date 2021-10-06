Интерактив: Ковид? Лечитесь водочкой

В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся

Дождливое окончание недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе

Псковские спортсмены завоевали семь медалей на соревнованиях по самбо в Твери

Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку на протяжении трех лет