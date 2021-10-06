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К сожалению, я попал в число тех 2% людей, которые после вакцинации подхватили коронавирус. Вторую прививку сделал в июле, а уже в октябре пополнил областную ковид-статистику. Но речь не о фортуне. А он нашем «любимом» здравоохранении.
Фото: pixabay.com
Получив из частного медцентра сообщение о том, что по результатам тестирования у меня нашли РНК коронавируса, я воспользовался полученной рекомендацией и позвонил в Псковскую городскую поликлинику. Там не смогли ответить, когда ко мне приедет ковид-бригада. Зато рекомендовали лечиться водочкой! Представляете? Цитирую: «Смачиваете водкой маску и дышите через нее».
Очевидно, что на том конце «провода» находился абсолютно некомпетентный специалист. Лечение коронавируса парами спирта – фейк.
Уважаемым медикам хочу напомнить, что в 14 веке в Европе бушевала чума, унесшая жизни более 30 млн человек. Алкоголь никому не помог.
К слову, уже прошло 6 дней, а ковид-бригада так и не доехала до меня. Медицина что в 14 веке, что в 21-м – в глубоком упадке.
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Интерактив: Ковид? Лечитесь водочкой
К сожалению, я попал в число тех 2% людей, которые после вакцинации подхватили коронавирус. Вторую прививку сделал в июле, а уже в октябре пополнил областную ковид-статистику. Но речь не о фортуне. А он нашем «любимом» здравоохранении.
Фото: pixabay.com
Получив из частного медцентра сообщение о том, что по результатам тестирования у меня нашли РНК коронавируса, я воспользовался полученной рекомендацией и позвонил в Псковскую городскую поликлинику. Там не смогли ответить, когда ко мне приедет ковид-бригада. Зато рекомендовали лечиться водочкой! Представляете? Цитирую: «Смачиваете водкой маску и дышите через нее».
Очевидно, что на том конце «провода» находился абсолютно некомпетентный специалист. Лечение коронавируса парами спирта – фейк.
Уважаемым медикам хочу напомнить, что в 14 веке в Европе бушевала чума, унесшая жизни более 30 млн человек. Алкоголь никому не помог.
К слову, уже прошло 6 дней, а ковид-бригада так и не доехала до меня. Медицина что в 14 веке, что в 21-м – в глубоком упадке.
Михаил