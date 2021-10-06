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Вот такая «барахолка» образовалась на контейнерной площадке в одном из псковских дворов. Сюда приносят мусор жильцы сразу нескольких домов на улице Юбилейной и на Рижском проспекте.
Людей в разведении бардака винить трудно - они бы и рады результаты разбора шкафов в контейнер убрать, а не выставлять на всеобщее обозрение. Да только контейнер стоит переполненный вот уже несколько дней.
То ли управляющая компания не может договориться с регоператором, то ли слишком уж загружен график у тех, кто должен убирать мусор, да только Псков краше от этого не становится.
Остается только надеяться на лиц без определенного места жительства - авось что-то себе заберут да разгрузят площадку.
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Интерактив: Стихийная барахолка
Вот такая «барахолка» образовалась на контейнерной площадке в одном из псковских дворов. Сюда приносят мусор жильцы сразу нескольких домов на улице Юбилейной и на Рижском проспекте.
Людей в разведении бардака винить трудно - они бы и рады результаты разбора шкафов в контейнер убрать, а не выставлять на всеобщее обозрение. Да только контейнер стоит переполненный вот уже несколько дней.
То ли управляющая компания не может договориться с регоператором, то ли слишком уж загружен график у тех, кто должен убирать мусор, да только Псков краше от этого не становится.
Остается только надеяться на лиц без определенного места жительства - авось что-то себе заберут да разгрузят площадку.
Владимир