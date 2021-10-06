Интерактив: Стихийная барахолка

Скульптор рассказал о работе над созданием эскиза памятника Довмонту

Три школы в Псковской области перешли на дистанционное обучение

Воспитанники псковской «Бригантины» завоевали более 10 золотых медалей на первенстве по аэробике

Почти 30 нетрезвых водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю

Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области

За незаконное проведение азартных игр будут судить псковичей

Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году

Почти 400 нарушений закона по применению кассовой техники выявила псковская налоговая за год