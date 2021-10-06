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Интерактив: Недоступный лесопарк

18.04.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году в Корытовском лесопарке навели порядок и построили дорожки, люди приезжали на машинах, парковались у входов и шли гулять. Сейчас вдоль парка строится пешеходный тротуар, но, похоже, не предусмотрели стыковку дорожек парка и тротуара.

Если все останется так, как сейчас, будет проблематично попасть в парк с коляской, велосипедом, самокатом.

Господа градоначальники, примите, пожалуйста, меры, пока работы не закончены!

Сергей

Теги: #интерактив #Корытовский лесопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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