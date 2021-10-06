Фотофакт: Ремонт уникального памятника в Пскове

Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Себежском районе

Еще трое псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации на Украине

Грозы и ливни надвигаются на Псковскую область

Уличная драка произошла неподалеку от здания областного суда в Пскове. ВИДЕО

В России начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет