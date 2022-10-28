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Ремонт дорог - это замечательно, хорошо, что дорожная инфраструктура в городе улучшается, но методы работы наших дорожников то и дело ставят меня в тупик!
Вот так сейчас выглядят тротуары в районе Пенсионного фонда на улице Розы Люксембург в Пскове. Несколько дней назад здесь нарыли несколько ям, привезли бордюрный камень, а после дорожники пропали. И ходи, как хочешь! Все сапоги в грязи, дорога в грязи, каша, по другому не описать!
Кроме того, оставлять тротуары в таком состоянии небезопасно. Вчера видела, как в одну из этих ям упала пожилая женщина, и неудивительно, ведь обойти их действительно сложно, ямы-то огромные! Давайте уж ремонт-то завершим? Сколько нам ещё терпеть эти неудобства?
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Интерактив: Ходи, как хочешь
Ремонт дорог - это замечательно, хорошо, что дорожная инфраструктура в городе улучшается, но методы работы наших дорожников то и дело ставят меня в тупик!
Вот так сейчас выглядят тротуары в районе Пенсионного фонда на улице Розы Люксембург в Пскове. Несколько дней назад здесь нарыли несколько ям, привезли бордюрный камень, а после дорожники пропали. И ходи, как хочешь! Все сапоги в грязи, дорога в грязи, каша, по другому не описать!
Кроме того, оставлять тротуары в таком состоянии небезопасно. Вчера видела, как в одну из этих ям упала пожилая женщина, и неудивительно, ведь обойти их действительно сложно, ямы-то огромные! Давайте уж ремонт-то завершим? Сколько нам ещё терпеть эти неудобства?
Лилия