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Интерактив: Непроходимое место в Любятово

10.11.2022 15:24|ПсковКомментариев: 0

И снова о вечной проблеме - о дорогах, точнее, о тротуарах. В микрорайоне Любятово в Пскове за домом №34 на улице Новгородской идёт стройка. Рабочие, кажется, совсем забыли, что работают они не в поле и что вокруг вообще-то живут люди! 

Посмотрите, во что превращён единственный тротуар. Люди вынуждены ходить по проезжей части, чтобы не утонуть в грязи, которую переносят на колесах грузовики с территории стройки. С такой погодой ситуация становится только хуже. Никто не думает о местных жителях! А нам не хотелось бы жить в такой грязи, ходить ведь как-то надо! Хотелось бы, чтобы на нашу проблему обратили внимание. 

Элина 

Теги: #дороги #Любятово #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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