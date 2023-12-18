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Беда такая, не знаем, что делать. Второй год повторяется история с зимними проблемами Логозовской волости и деревень на ее территории: Подосье, Дуброво, Неелово, Слище. Весь прошлый год, чтобы почистили улицы от снега, мы обрывали телефоны волостной администрации, но техники почти не видели. Этой зимой ситуация повторяется.
Приблизительно месяц назад жители из разных концов волости написали в ее администрацию коллективные письмо в специальную группу в соцсети. В итоге приблизительно в течение месяца мы не получали ответа ни на одно свое сообщение про дороги, по которым не проехать от завалов снега.
Сначала снег не убирали, а теперь он стал таять. Машины мотает по жиже из стороны в сторону. Не можем доехать до своего дома. Муж написал очередное обращение, на что ему написали: «Наберитесь терпения, в настоящее время идет дождь, снег тает с высокой скоростью». А как нам выезжать на работу? Возить детей в школу и садик?
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Интерактив: Не можем доехать до дома
Беда такая, не знаем, что делать. Второй год повторяется история с зимними проблемами Логозовской волости и деревень на ее территории: Подосье, Дуброво, Неелово, Слище. Весь прошлый год, чтобы почистили улицы от снега, мы обрывали телефоны волостной администрации, но техники почти не видели. Этой зимой ситуация повторяется.
Приблизительно месяц назад жители из разных концов волости написали в ее администрацию коллективные письмо в специальную группу в соцсети. В итоге приблизительно в течение месяца мы не получали ответа ни на одно свое сообщение про дороги, по которым не проехать от завалов снега.
Сначала снег не убирали, а теперь он стал таять. Машины мотает по жиже из стороны в сторону. Не можем доехать до своего дома. Муж написал очередное обращение, на что ему написали: «Наберитесь терпения, в настоящее время идет дождь, снег тает с высокой скоростью». А как нам выезжать на работу? Возить детей в школу и садик?
Алёна