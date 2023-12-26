Интерактив: Труп лисы на завтрак

Задачи на 2024 год обсудили на итоговом совещании в филиале УФСИН

Инспектор Псковского облсовпрофа о выходных и сокращенных днях в 2024 году

Стало известно, кто выбросил трупы собак в лес в Псковском районе

Инвестпроекты по производству электробусов и специй утвердил Экспертный совет «Моглино»