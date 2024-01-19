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Цены в стране меняются очень быстро, но сегодня я впервые столкнулся с тем, чтобы стоимость товара возросла в моменте, пока я шел от прилавка к кассе.
Цена упакованной курицы - 378 рублей, по чеку на кассе - 509 рублей.
Товар продается на развес, итоговая цена с учетом веса курицы была написала на ценнике. Беспорядок в торговых сетях меня давно не удивляет. Работники на такую разницу оповестили меня, что цена выросла. На просьбу вернуть разницу, мне ответили отказом.
Придется обращаться в Роспотребнадзор, а псковичам советую несколько раз подумать перед посещением этих торговых точек.
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Интерактив: Неравноценная курица
Цены в стране меняются очень быстро, но сегодня я впервые столкнулся с тем, чтобы стоимость товара возросла в моменте, пока я шел от прилавка к кассе.
Цена упакованной курицы - 378 рублей, по чеку на кассе - 509 рублей.
Товар продается на развес, итоговая цена с учетом веса курицы была написала на ценнике. Беспорядок в торговых сетях меня давно не удивляет. Работники на такую разницу оповестили меня, что цена выросла. На просьбу вернуть разницу, мне ответили отказом.
Придется обращаться в Роспотребнадзор, а псковичам советую несколько раз подумать перед посещением этих торговых точек.
Сергей