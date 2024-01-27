Интерактив: А если убьёт?

О связи древнего Пскова с Тмутараканью рассказал губернатор

Пожилую женщину оштрафовали в Острове за кражу бутылки водки

Находящегося в федеральном розыске мужчину поймали в Пскове

80-летие освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают в России

Мемориал погибшим участникам СВО установят на захоронении в Выбутах

В Ленобласти вскрыли канал контрабанды наркотиков из Эстонии при помощи дронов

Туман с видимостью до 500 метров опустится на Псковскую область

Минсельхоз заявил о стабильности цен на мясное сырье для производства кормов для животных

На учете в уголовно-исполнительной инспекции в 2023 году стояли 36 юных псковичей

Иноагентами признали Максима Трудолюбова* и Дмитрия Потапенко*