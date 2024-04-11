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Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Ранее перекресток улиц Юбилейная - Майора Доставалова, при движении на автомобиле с улицы Доставалова, пересекать по прямой было бесполезным занятием, так как между домом №69А на улице Юбилейной и домом №66 на Рижском проспекте лежали два бетонных блока. Но в прошлом году данные блоки были демонтированы.
Въезд в данный двор не ограничен, не отмечен какими-либо дорожными знаками. Утром данный маршрут очень удобен, так как улицы Юбилейная и Шестака – это сплошная пробка, а тут прямой доступ к детским садам.
Но, по вполне понятным причинам, это не нравится жителям данного двора. И каждое утро данный проезд баррикадируют для проезда. И даже с учетом потраченного времени на то, чтобы разобрать данные преграды, получается доставить ребенка в сад быстрее, чем толкаться в пробках. Так и ведется «тихая война партизана» из данного двора.
В законодательстве данная ситуация освещена также крайне непонятно. Великие и могучие Google и Яндекс так и не выдали однозначного ответа. До открытого конфликта ситуацию разогревать совсем нет желания. Но проблема есть, и хотелось бы ее решить, так, чтобы не возникло больше ни у кого вопросов. Куда обратиться за решением, до конца не понимаю...
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Интерактив: Тихая война партизана в псковском дворе
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Ранее перекресток улиц Юбилейная - Майора Доставалова, при движении на автомобиле с улицы Доставалова, пересекать по прямой было бесполезным занятием, так как между домом №69А на улице Юбилейной и домом №66 на Рижском проспекте лежали два бетонных блока. Но в прошлом году данные блоки были демонтированы.
Въезд в данный двор не ограничен, не отмечен какими-либо дорожными знаками. Утром данный маршрут очень удобен, так как улицы Юбилейная и Шестака – это сплошная пробка, а тут прямой доступ к детским садам.
Но, по вполне понятным причинам, это не нравится жителям данного двора. И каждое утро данный проезд баррикадируют для проезда. И даже с учетом потраченного времени на то, чтобы разобрать данные преграды, получается доставить ребенка в сад быстрее, чем толкаться в пробках. Так и ведется «тихая война партизана» из данного двора.
В законодательстве данная ситуация освещена также крайне непонятно. Великие и могучие Google и Яндекс так и не выдали однозначного ответа. До открытого конфликта ситуацию разогревать совсем нет желания. Но проблема есть, и хотелось бы ее решить, так, чтобы не возникло больше ни у кого вопросов. Куда обратиться за решением, до конца не понимаю...
Валерий