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Интерактив: Судьба правой стороны Красноармейской набережной
К вам обращаются жители Красноармейской набережной, где в данный момент проходит реконструкция дороги. Вот у нас, жителей этой улицы, возник вопрос: что будет происходить с правой стороной дороги и почему полотно асфальта очень узкое?
В свое время жители сами делали подсыпку берега, чтобы дорога была пошире и можно было спокойно поставить машину, не мешая никому. И, конечно же, сажали деревья, чтобы укрепить берег. Очень долго упрашивали власти города, чтобы сделали хороший асфальт, и чудо произошло: нам положили асфальт, и ширина полотна позволяла разъехаться двум машинам, даже если на обочине стояла припаркованная машина.
Очень хотелось бы узнать, что же будет с правой стороной дороги? И если ширина асфальтного полотна такой и останется, то как же будут ездить машины, если вдруг нужно будет вызвать скорую или газовиков, доставку заказать со стройматериалами или ещё что?
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* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Судьба правой стороны Красноармейской набережной
К вам обращаются жители Красноармейской набережной, где в данный момент проходит реконструкция дороги. Вот у нас, жителей этой улицы, возник вопрос: что будет происходить с правой стороной дороги и почему полотно асфальта очень узкое?
В свое время жители сами делали подсыпку берега, чтобы дорога была пошире и можно было спокойно поставить машину, не мешая никому. И, конечно же, сажали деревья, чтобы укрепить берег. Очень долго упрашивали власти города, чтобы сделали хороший асфальт, и чудо произошло: нам положили асфальт, и ширина полотна позволяла разъехаться двум машинам, даже если на обочине стояла припаркованная машина.
Очень хотелось бы узнать, что же будет с правой стороной дороги? И если ширина асфальтного полотна такой и останется, то как же будут ездить машины, если вдруг нужно будет вызвать скорую или газовиков, доставку заказать со стройматериалами или ещё что?
Татьяна