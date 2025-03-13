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Парк Строителей в Пскове облагородили не так давно. Сделано это было на редкость хорошо, вдумчиво. В хорошую погоду люди здесь постоянно гуляют, много детей, мамочек с колясками. Открывается невероятный вид на реку. Любо-дорого глядеть!
Особенно лично у меня в сердце отозвались живые ограждения. Выглядят эффектно, не дают проходу молодежи, которой патологически надо влезть, куда нельзя.
Но вот прошел год-другой, и состояние ограды удручает. Часть кустов вырвана, часть сломана. Может, когда будет зелень, станет лучше, но пока вид у ограды очень грустный. Может, её хоть как-то можно восстановить и пояснить псковичам, что ломать то, что посадили для их комфорта, как минимум грубо и нашу область для туристов в хорошем свете не выставляет.
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Интерактив: (Не)живая ограда
Парк Строителей в Пскове облагородили не так давно. Сделано это было на редкость хорошо, вдумчиво. В хорошую погоду люди здесь постоянно гуляют, много детей, мамочек с колясками. Открывается невероятный вид на реку. Любо-дорого глядеть!
Особенно лично у меня в сердце отозвались живые ограждения. Выглядят эффектно, не дают проходу молодежи, которой патологически надо влезть, куда нельзя.
Но вот прошел год-другой, и состояние ограды удручает. Часть кустов вырвана, часть сломана. Может, когда будет зелень, станет лучше, но пока вид у ограды очень грустный. Может, её хоть как-то можно восстановить и пояснить псковичам, что ломать то, что посадили для их комфорта, как минимум грубо и нашу область для туристов в хорошем свете не выставляет.
Анастасия