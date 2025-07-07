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Хочу обратиться к людям, которые жалуются на нескошенные три травинки возле их парадной. Вам скучно? Если хотите реальных ощущений попустительского отношения — езжайте на Запсковье.
Фото: Яндекс. Карты
А если точно, то на перекресток улиц Алтаева и Инженерной, желательно во время вечерних пробок и в теплую погоду. Стоя на светофоре, вашему вниманию откроется спектр ароматов из местного люка, и стоят там эти амбре, по меньшей мере, пару месяцев. Подобная экскурсия по окраинам Пскова не оставит вас равнодушным. Хотелось бы поинтересоваться, доколе будет продолжаться? Я, хоть там и не живу, каждый раз потом проветриваю машину минут 10. Боюсь представить, что ощущают местные. Если не ошибаюсь, работы там как-то велись, и на какое-то время ад для парфюмеров покинул это место. Почему нельзя сделать всё капитально, раз и навсегда?
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Интерактив: Запсковские амбре
Хочу обратиться к людям, которые жалуются на нескошенные три травинки возле их парадной. Вам скучно? Если хотите реальных ощущений попустительского отношения — езжайте на Запсковье.
Фото: Яндекс. Карты
А если точно, то на перекресток улиц Алтаева и Инженерной, желательно во время вечерних пробок и в теплую погоду. Стоя на светофоре, вашему вниманию откроется спектр ароматов из местного люка, и стоят там эти амбре, по меньшей мере, пару месяцев. Подобная экскурсия по окраинам Пскова не оставит вас равнодушным. Хотелось бы поинтересоваться, доколе будет продолжаться? Я, хоть там и не живу, каждый раз потом проветриваю машину минут 10. Боюсь представить, что ощущают местные. Если не ошибаюсь, работы там как-то велись, и на какое-то время ад для парфюмеров покинул это место. Почему нельзя сделать всё капитально, раз и навсегда?
Антон