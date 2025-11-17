Псковcкая обл.
Интерактив: Груда песка на дороге

11.12.2025 11:27

Гора песка мешают проезду на улице Советской в Пскове, напротив Первой музыкальной школы.

Строители выгрузили свои материалы так, что они оказались на проезжей части.

 

Кто должен следить за деятельностью строителей? Куда смотрит контрольное управление города?

Игорь

Источник: Псковская Лента Новостей
