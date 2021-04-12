Новости

Названы специальные гости финалов великолукских конкурсов красоты

Певица Джана и коллектив шоу «Баккара» станут специальными гостями финалов конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Певица Джана

«Немного приоткроем завесу специальных гостей финального шоу конкурса, которое состоится с соблюдением всех правил и норм, утвержденных Роспотребнадзором, в ДК ЛК Великих Лук. Гостями станут: певица Джана - уникальная вокалистка с обширным репертуаром и ярким шоу, участница крупнейших городских и областных мероприятий, сегодня одна из самых популярных и востребованных вокалисток Псковского региона и Северо-Запада; коллектив шоу "Баккара" представляет большой перфоманс "THE BEST", который будет составлен из лучших номеров за 15-летнюю историю», - рассказали организаторы.

Коллектив шоу «Баккара»

Ведущими мероприятия будут Николай Королев и Алена Shine.

Николай Королев

Билеты на финальное шоу в продаже в ДК ЛК. Справки по телефону: 5-72-75.

Алена Shine